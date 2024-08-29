الصحة توضح كيفية الإصابة بضربة الشمس وطرق الوقاية من الإجهاد الحرارى

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان طريقة حدوث ضربة الشمس مؤكدة ضرورة الحفاظ على النفس وعدم الخروج وقت ارتفاع درجات الحرارة .

وقالت وزارة الصحة والسكان : إذا شعر الشخص بـ الإجهاد الحراري دون علاج ذلك فيمكن أن يصاب بضربة شمس وهي حالة تحدث عندما تصل درجة حرارة الجسم الأساسية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر وتتطلب الحصول على رعاية طبية فورية.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الآليات الخاصة بمواجهة الإجهاد الحرارى وضربات الشمس والتى تتضمن :-

- ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة.

- ارتدي ملابس قطنية خفيفة.

- استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي.

-تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة.

-تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من

- الحرارة ( من الساعة 2 ظهرًا إلى 4 مساءً )

- احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء

- شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ

- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار

- عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة