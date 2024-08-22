ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق محافظة المنوفية.. مباشر

المنوفية - محمد فتحى

تشهد اليوم محافظة المنوفية ، طقس شديد الحرارة على معظم قرى ومدن المحافظة ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على الطرق الرئيسية بمحافظة المنوفية.

تتوقع هيئة الارصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الخميس، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبه ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.