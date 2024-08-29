الأردن يؤيد مساعى الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين

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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، دعم بلاده الخطوة التي اتخاذها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الساعية لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متطرفين.



وقال الصفدي - عبر تغريدة في منصة إكس اليوم الخميس "نحن ندعم الخطوة التي اتخذها جوزيب بوريل لفرض عقوبات على المسؤولين (الإسرائيليين) المتطرفين".



وحث وزير الخارجية الأردني، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، على التحرك فورًا ومحاسبة أولئك الذين يروجون للموت والكراهية، مشددا على أنه يجب فرض عقوبات ووقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.



وأضاف قائلاً: "لا يمكن السماح لإسرائيل بمواصلة انتهاك القانون الدولي وتحدي إرادة المجتمع الدولي وارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين وتهديد الأمن الإقليمي دون عقاب".



وفي وقت سابق اليوم، أعلن بوريل أنه بدأ عملية لسؤال الدول الأعضاء في الاتحاد عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين.