استخراج 300 بطاقة رقم قومى مجانا خلال مبادرة "تحويشة" بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نظّم فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد، فعاليات مكثفة بمركز الدلنجات فى إطار مبادرة تحويشة للإقراض والادخار الرقمى.

حيث قام المجلس باستخراج 300 بطاقة رقم قومي مجاناً للسيدات بقرى بولين، كوم البركة، بركة غطاس، جواد حسني، وبلقطر الشرقية .

وتعد مبادرة "تحويشة" جزء من مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية ، بهدف تعريفهن بالخدمات المصرفية بطريقة مبسطة وجديدة.

و شملت الفعالية توعية السيدات والفتيات حول الخدمات المصرفية، وتدريبهن على استخدامها. وتم التعريف بخدمات المجلس القومي للمرأة عبر الميسرات الماليات التابعات للمجلس.

وتضمنت الفعالية قافلة صحية بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير والمجلس القومي للمرأة، تم خلالها عرض خدمات مكتب الشكاوى والتعريف بالخط الساخن لمكتب الشكاوى 15115.

كما تم تقديم عدة خدمات بنكية فعلية مثل استخراج كارت ميزة مدفوع مقدماً ، فتح حساب توفير، فتح محفظة رقمية ، تمويل مشروعات متناهية الصغر.