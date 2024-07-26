كل ما تريد معرفته عن دعم سيدات قرى حياة كريمة ضمن برنامج "تحويشة"

الأقصر – أحمد مرعى

دعم كبير تحصل عليه 24 ألف سيدة في قرى ونجوع حياة كريمة بمحافظة الأقصر، ضمن مشروع "تحويشة" وهو مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى، والذى ينشط فى القرى ويقدم خدمات مباشرة للسيدات فى 11 قرية بإسنا وأرمنت، وهى قرى (أرمنت الحيط والسلام وأصفون والكيمان ومدينة إسنا والقرايا والعضايمة والنمسا والشغب والدير والحلة).

وعن تفاصيل المشروع ودعم السيدات، يقول جلال محمد جلال، إن مشروع "تحويشة" هو مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى والتابع للمجلس القومى للمرأة، ويقام تحت كظلة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وهو الموازى لمشروعات حياة كريمة الذي يعمل على الحجر وإنجاز المشروعات، وتحويشة يعمل على البشر والأسرة المصرية، والذي يستهدف في الأقصر 24 ألف سيدة بقرى (أرمنت الحيط والسلام وأصفون والكيمان ومدينة إسنا والقرايا والعضايمة والنمسا والشغب والدير والحلة)، والمرحلة القادمة تبدأ بعد شهرين تستهدف قرى (المحاميد بحرى وقبلي والرزيقات بحرى وقبلي والديمقراط وطفنيس المطاعنة)، في نطاق قرى حياة كريمة بإسنا وأرمنت.

ويضيف جلال محمد جلال، لـ"اليوم السابع"، أن المشروع يقوم فكرته على قيام الميسرات والمشرفات الميدنيات، حيث أن كل ميسرة معها 400 سيدة تقسم إلى 20 مجموعة بواقع 20 سيدة بكل مجموعة، حيث تعمل معهم على مدار 52 أسبوع في سنة كاملة، لعقد 52 لقاء أسبوعى، تتحدث معهم عن التثقيف المالى وتوفير المياه والكهرباء وعمل ميزانية لمنزلها وعمل مشروع منتج صغير، وتفهم القروض والتعاملات البنكية للحد من ظاهرة الغارمات، وتوعية سيدات القرى وتجهيزهم للتحول الرقمى والتعامل بالفيزا في كافة أمور الحياة، حيث أن القادم كله دفع إلكترونى، فقررت الدولة العمل بتلك الطريقة المثلى للوصول بشكل مباشر لسيدات تلك القرى، حيث تعمل الميسرة كوكيل مصرفى توعوى للسيدات.

