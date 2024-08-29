اليوم السابع
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مقابلة مع بطل..

إدراج سيرة على عمرو فرج بطل العالم فى الاسكواش بمنهج العربى للإعدادية

الخميس، 29 أغسطس 2024 10:31 ص
إدراج سيرة على عمرو فرج بطل العالم فى الاسكواش بمنهج العربى للإعدادية بطل العالم فى الاسكواش على عمرو فرج
كتب محمود طه حسين

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أدرجت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سيرة بطل العالم فى الاسكواش على عمرو فرج بمنهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادى والذى يدرسه للطلاب العام الدراسى الجديد 2024,2025، تحت عنوان" مقابلة مع بطل العالم في «الإسكواش»الدرس الأول صفحة 65 " علي عمرو فرج » هو لاعب إسكواش » مصري من مواليد عام 1992، حقق أفضل تصنيف له على المستوى الدولي بعدما حل في المركز الأول عالميا في يونية 2022، وكان قد حل في المركز الثاني عالميا عام 2018، درس علي فرج » الهندسة الميكانيكية ، ثم حول اهتمامه للمسار الاحترافي لـ «الإسكواش » بعد تخرجه.

وفي جوار مع اللاعب سرد تاريخه مع رياضة «الإسكواش » قائلا: بدأت اللعبة من سن خمس سنوات تقريبا في البداية كان تشبها بأخي الأكبر الذي بدأ اللعب قبلي بعدة سنوات وأظهر تميزًا واضحًا، ثُمَّ أَحْبَبْتُ اللعبة وأحببت الرياضة بشكل عام، وكان توفيقا من الله أن أبدأ اللعب صغيرًا.

سيرة على عمرو فرج بطل العالم فى الاسكواش
سيرة على عمرو فرج بطل العالم فى الاسكواش

 

سيرة نشوى الحوفي
سيرة نشوى الحوفي

 







وزارة التربية والتعليم

منهج اللغة العربية للصف الاول الإعدادى

إدراج اسم البطل على عمرو فرج بمنهج العربى للإعدادية 2025

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مناهج الصف الأول الإعدادى المطورة



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