أعراض جدري القرود عند الأطفال وطرق الوقاية

كتبت فاطمة ياسر

حاله من القلق أصيب بها العالم بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن جدري القرود يشكل حالة طوارئ صحية، ويجب توخي الحذر من أن يصبح جائحة جديدة.

وحول ذلك أوضح الدكتور عبد العظيم الحفناوى، أستاذ أمراض الدم و المناعة في كليه طب عين شمس، أن جدري القرود يعد من الأمراض الفيروسية التي يسهل انتشارها من خلال الاتصال المباشر مع السوائل الجسدية أو ملامسة أشياء حاملة للفيروس.

طرق انتقال فيروس جدري القرود

أشار إلى أن انتقال فيروس جدري القرود يتم عن طريق تلامس جلدي من الشخص السليم للمصاب، أو استخدام الأدوات الشخصية للمصاب، والجلوس لفترة طويلة مع حامل الفيروس جدري القرود.

أعراض جدري القرود

أكد أستاذ أمراض الدم والمناعه، أن أعراض جدري القرود لا تختلف بين الكبار و والأطفال فهما أعراض واحدة، ولكن تختلف حدة المرض حسب مناعه كل شخص.

وأعراض جدري القرود هي:

ـ ارتفاع حرارة الجسم.

ـ الصداع الشديد.

ـ إلتهاب في الحلق.

ـ الشعور بالإرهاق العام.

ـ ظهور تضخم في الغدد اللمفاويه.

ـ ألم شديد في عضلات الجسم.

ـ يستغرق ظهور البثور التي تعتبر العرض الرئيسي لجدري القرود فترة من أسبوعين إلى شهر.

طرق الوقايه من الإصابة بجدرى القرود

قدم أستاذ المناعة, بعض الطرق والنصائح للوقاية من الإصابة بجدري القرود ومنها:

ـ الحفاظ على النظافه الشخصيه عن طريق غسل اليدين جيدا بالماء والصابون وخاصه بعد لمس اي أسطح محيطه.

ـ تغطيه الفم والأنف عند السعال أو او العطس.

ـ غسل الخضروات والفواكه جيدا بالماء.

ـ طهي الطعام وخاصه اللحوم بشكل جيد عن طريق السلق.

ـ في حاله ظهور الأعراض السابق ذكرها يجب العزل الفوري الحالة مع تبليغ الجهات المسؤوله عن علاج مرضى جدري القرود للتاكد من الإصابه.

ـ الإكثار من تناول السوائل يعد من الحيل التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي ويجعله سدا في الحمايه من اي فيروس وخاصه جدري القرود.

