الصحة العالمية: التعافى من جدرى القرود يستغرق من 2 إلى 4 أسابيع

كتبت أمل علام

بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشى جدرى القرود كحالة طوارئ صحية تثير قلقًا دولياً، تقدم أهم طرق علاج جدرى القرود، موضحة، أن الهدف من علاج جدرى القرود mpox هو العناية بالطفح الجلدي وإدارة الألم ومنع المضاعفات، تعتبر الرعاية المبكرة والداعمة مهمة للمساعدة في إدارة الأعراض وتجنب المزيد من المشاكل.

يمكن أن يساعد الحصول على لقاح جدرى القرود MPOX في منع الإصابة بالعدوى، يجب إعطاء اللقاح في غضون 4 أيام من الاتصال بشخص مصاب أو في غضون 14 يومًا إذا لم تظهر أي أعراض.

يُنصح الأشخاص المعرضون لخطر كبير بالحصول على التطعيم للوقاية من الإصابة، وخاصة أثناء تفشي المرض ويشمل:

العاملون الصحيون المعرضون لخطر التعرض، يجب رعاية الأشخاص المصابين بمرض جدرى القرود بعيدًا عن الأشخاص الآخرين.

تم استخدام العديد من مضادات الفيروسات، مثل tecovirimat، التي تم تطويرها في الأصل لعلاج الجدري، لعلاج جدرى القرود، حيث يتعافى معظم المصابين بفيروس جدرى القرود في غضون 2-4 أسابيع، وهناك دراسات أخرى جارية، كما يوجد لقاحان لجدرى القرود يحميان من الإصابة بالفيروس .

هناك أشياء يجب القيام بها اذا اصبت للمساعدة في تخفيف الأعراض ومنع إصابة الآخرين:

ابق في المنزل وفي غرفتك الخاصة إذا كان ذلك ممكنًا

اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون أو مطهر اليدين، خاصة قبل أو بعد لمس القروح

ارتدِ قناعًا وقم بتغطية الآفات عند التواجد بالقرب من أشخاص آخرين حتى يلتئم الطفح الجلدي

حافظ على بشرتك جافة وغير مغطاة (ما لم تكن في غرفة مع شخص آخر)

تجنب لمس الأشياء في الأماكن المشتركة وقم بتطهير الأماكن المشتركة بشكل متكرر

استخدم غسول الماء المالح لعلاج تقرحات الفم

خذ حمامات المقعدة أو الحمامات الدافئة مع صودا الخبز أو أملاح إبسوم لعلاج تقرحات الجسم

تناول أدوية مسكنة للألم متاحة دون وصفة طبية مثل الباراسيتامول (الأسيتامينوفين) أو الإيبوبروفين.

فتح البثور أو خدش القروح، قد يؤدي إلى إبطاء عملية الشفاء، ونشر الطفح الجلدي إلى أجزاء أخرى من الجسم، والتسبب في إصابة القروح بالعدوى؛ ولمنع انتشار الفيروس إلى الآخرين، يجب على المصابين بالعدوى عزل أنفسهم في المنزل أو في المستشفى إذا لزم الأمر طوال فترة العدوى (منذ ظهور الأعراض حتى شفاء الآفات وسقوط القشور)، وقد يساعد تغطية الآفات وارتداء قناع طبي عند التواجد مع الآخرين في منع انتشار الفيروس.

تفشي المرض...

في مايو 2022، ظهر تفشي لفيروس جدرى القرود فجأة وانتشر بسرعة في جميع أنحاء أوروبا والأمريكتين ثم جميع مناطق منظمة الصحة العالمية الستة، حيث أبلغت 110 دولة عن حوالي 87 ألف حالة و112 حالة وفاة.

استجابة منظمة الصحة العالمية..

تم إعلان تفشي مرض جدرى القرود على مستوى العالم كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا في 23 يوليو 2022، ونشرت منظمة الصحة العالمية خطة استراتيجية للاستعداد والاستجابة لمرض جدرى القرود وتظل المراقبة والتشخيص والتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية من العناصر الأساسية لوقف تفشي المرض والقضاء على انتقال مرض جدرى القرود من إنسان إلى آخر.