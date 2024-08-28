6 قرارات غلق لمنشآت طبية مخالفة فى الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، اليوم الأربعاء، عن جهود إدارة العلاج الحر فى تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة؛ وذلك بهدف التصدى للمخالفات بتلك الأماكن.

وأوضح وكيل الوزارة أن فريق العلاج الحر برئاسة الدكتور محمد فؤاد، مدير الإدارة قام خلال الأسبوع الماضي بالمرور على 105 من المنشآت الطبية الخاصة، شملت 44 عيادة خاصة، منها 15 عيادة غير مرخصة، و7 من المستشفيات والعيادات التخصصية، و24 من المراكز الطبية، والمعامل.

وكشف الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر عن أنه قد تم إجراء 13 معاينة، وفحص 3 شكاوى، إضافة إلى إصدار قرارات إغلاق لـ6 منشآت طبية، وإعادة فتح لـ7 آخرين.

وأشار فؤاد إلى استمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة، وسلامة المواطنين.

في سياق متصل، عقدت لجنة مكثفة لفحص تظلمات الحالات المرفوضة من بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، اليوم الأربعاء، بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وعضوية ليلى حسن عبد العزيز، مدير إدارة التأهيل الإجتماعي بالمديرية، والدكتور وليد الهراس، مدير المجلس الطبي، والدكتور عمرو غلوش، استشاري الإعاقة الحركية، وتم عرض الحالات المتقدمة لجميع مكاتب التأهيل، وعددهم 12 مكتبا بطلبات تظلم من عدم الحصول على البطاقة، وتمت مناظرتهم من خلال اللجنة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية يتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، ونائب رئيس مجلس الوزارء، واللواء طارق مرزوق،ةمحافظ الدقهلية بالانتهاء من قوائم الانتظار للمتظلمين من الكشف الطبي، وبالتنسيق مع الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية.