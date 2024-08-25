الكشف على 1983 مريضا فى قافلة طبية علاجية بكفر الوكالة بشربين

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن توقيع الكشف على 1983 مريضا ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية خلال يومي الجمعة، والسبت، الماضيين، بقرية كفر الوكالة التابعة لمركز شربين، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وجرت فعاليات القافلة بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، وساعد في التنظيم، والتنسيق متطوعي حياة كريمة، ومبادرة "أنت الحياة" مع فرق الدعم اللوجيستي بالمحافظ.

وضمت القافلة 11 عيادة متنوعة منها: (2 أطفال - 2 باطنة - الجراحة - عظام - أنف وأذن - رمد - جلدية - أسنان - نساء وتنظيم أسرة)، فضلًا عن معمل طفيليات، وأشعة x ray، وقد جاء بيان القافلة كالتالي: (باطنة 328، أطفال 248، جراحة 167، أنف وأذن 168، أسنان 204، عظام 271، رمد 184، جلدية 233، نسا وتنظيم أسرة 180).

وتم إجراء 316 تحليلا مختلفًا للمرضى، و92 حالة أشعة عادية، وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ 206 من المرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 41 حالة للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار قرارين للعلاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية، و 125حالة استبيان، مؤكدًا على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.