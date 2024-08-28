ولى العهد السعودى: نقف بجانب الشعب الفلسطينى ونواصل جهود وقف التصعيد

وكالات

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال استقباله في الرياض، حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها.

وأكد ولي العهد السعودي "مواصلة المملكة بذل الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة لوقف أعمال التصعيد"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدّد الأمير محمد بن سلمان على "وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة، وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم".

وحضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير السعودية لدى الأردن السفير غير المقيم لدى فلسطين نايف بن بندر السديري.

فيما حضر من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الأغا.