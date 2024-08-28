وسواس ولا شطارة.. اعرفى أضرار الإفراط فى استخدام المنظفات على جلدك

كتبت مروة محمود الياس

صحة الجلد تبدأ بالممارسات اليومية التي نمارسها أثناء يومنا، يظهر أثر تلك الممارسات على صحة الجلد أما بالسلب أو الإيجاب وفقا لاختياراتنا.

الإسراف في استخدام المنظفات عند تنظيف المنزل خلال اليوم أمر في غاية الخطوره، فالنظافة والتنظيف الدائم أمر جيد ولكن الإسراف فيه قد يسبب مشكلات جلدية حادة حسبما تقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامه والامراض.

أضاف التقرير موضحا أن التهيج الجلدي أساسه استخدام المنظفات فهو العرض الأول والأهم الذي قد يظهر بعد استخدام المنظف خاصه إذا كانت اليد لا ترتدي قفازا عازلا، فمواد التنظيف تختلف في أنواعها وتركيباتها وقد تسبب تهيجا شديدا بالجلد.

البعض يسرف في استخدام المنظفات حسبما أكدت الدكتورة رضوى عراقي أخصائي الامراض الجلديه جامعه شبين، تلك المنظفات تركيباتها مختلفه وتركيزاتها مختلفة وأنواعها أيضا مختلفه ما يجعل الإنسان المستخدم لها خاصة باسراف عرضة للكثير من المشكلات الجلديه والتي من بينها:

تهيج سطح البشرة تهيجا شديدا.

التهابات حادة في البشرة تختلف درجاتها من وضع لآخر.

احمرار شديد في اليدين نتيجه إستخدام المنظفات

التورم والالتهاب أمر وارد جدا

تشقق اليدين وخشونة الجلد وتشقق الاصابع ونزول الدم منها أمر وارد لدى بعض الحالات

جفاف الجلد الشديد وتغير ملمسه ومظهره أمر وارد جدا

تهيج حاد في الجلد مع ظهور بثور ملتهبه مثيره للحكة والرغبة في الهرش لدى بعض الحالات.



بعض المنظفات الحادة قد تصيب بحالة من التهيج الشديد في الجلد أو الحرق البسيط.

ونصحت الدكتورة رضوى بضرورة الإهتمام بارتداء قفاز عند إستخدام المنظفات وملامستها، كذلك يجب حمايه الجلد تماما من ملامستها بشكل مباشر، فضلا عن ضرورة التنظيم التنظيف وعدم الإسراف في إستخدام المنظفات والحد من هذا الامر، كذلك يجب إستخدام المنظفات الآمنه التي لا تحتوي على مواد حارقه او كيماويه شديدة فلابد من إستخدام نوعيات جيدة خفيفه ولطيفه للبشرات الحساسة.