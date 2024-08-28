وزارة العمل تعلن 500 فرصة عمل للشباب بالقطاع الخاص بأسيوط

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، عن توفير عدد 500 فرصة عمل بالتعاون والتنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك على المهن الآتية: معلمين بمدارس سمارت الدولية، ومهندس ميكانيكا ، وفني تحاليل "علوم قسم كيمياء" ، ومندوب مبيعات ، ووكيل تأميني ـ مدير وحدة، ووسيط تأميني، ومسئول تمويل، وأخصائي تمويل، ومشرفين أمن، وأفراد أمن ، وفنيين إنتاج ، وعمال إنتاج ، وسائق درجة أولى وثانية، وسائق كلارك، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل ، وفى ضوء جهود المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للمساهمة فى خفض معدلات البطالة بين الشباب من الجنسين من أبناء المحافظة ، وتعزيز التعاون مع منشآت القطاع الخاص لتوفير احتياجاتها من العمالة المؤهلة والمدربة التى تحتاجها خطوط الإنتاج، ومتابعة عمليات التشغيل ومراعاة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير عقود عمل مناسبة، والإشراف على تمتع العمال بكافة الحقوق والواجبات التى أقرها لهم القانون.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الفرص التى جرى توفيرها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بضرورة تحفيز الشباب للاستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن ، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب بمنشآت القطاع الخاص ، بالتنسيق والتعاون مع المنشآت ، وتلبية احتياجاتهم من العمالة المؤهلة، سواء من خريجي التدريب المهني أو من خلال نشرة التشغيل الدورية التى تصدرها الوزارة وتعلنها على صفحاتها الرسمية ، وتوضيح شروط التقديم وكيفيته، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها.

وأضاف مدير المديرية: أنه يمكن للراغبين فى الحصول على تلك الفرص التقديم من خلال الرابط الإلكترونى التالى: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiCZZQYJEyt3-QTfoqRA-3vrc9z3oDmaCzkcctMfCr-Mb3bw/viewform?usp=pp_url ، حيث يتزامن ذلك الإعلان مع استعداد الدولة المصرية لإطلاق المبادرة القومية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" والتي تهدف إلى بناء مسار جديد وبداية جديدة للمواطن المصري والتى تستمر فعالياتها وبرامجها وأنشطتها لمدة 100 يوم، تبدأ اعتبارا من نهاية أغسطس الجارى.