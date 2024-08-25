"مهندسون ومعلمون".. وزارة العمل تُعلن عن 5183 فُرصة عمل جديدة فى 15 مُحافظة

كتبت آية دعبس

تواصل وزارة العمل، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، الإعلان عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وأشارت إلى تلقت طلبات من 78 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 5183 وظائف مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.

وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" من الآن وحتى نهاية الشهر المُقبل "سبتمبر 2024" ، وذلك عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.. وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وتتوفر الوظائف في 15 محافظة،هي: القاهرة، والجيزة،والقليوبية،والشرقية،والأسكندرية، وبورسعيد، والمنيا، والفيوم ، ودمياط ، والغربية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، وجنوب سيناء، في تخصصات:

1- مُدرسين جميع التخصصات.

2- مسئول إئتمان.

3- محاسبين.

4- قائد فريق.

5- مُحصل.

6- موظفين استقبال فرع.

7- بائعين.

8- تلى سيلز.

9- خدمة عملاء.

10- أخصائى موارد بشرية.

11- مدير قسم جودة.

12- مدير إنتاج.

13- أخصائى تمريض.

14- مُتخصص تسويق.

15- مُشرف خطوط إنتاج.

16- مُنسقين ميدانيين.

17- اخصائى تمويل.

18- أمين مخازن.

19- مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة.

20- سكرتارية.

21- أعمال إدارية.

22- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

23- طباخين.

24- مُشرف موقع.

25- مُشغل ماكينات.

26- مُراجع مالى.

27- مندوبين مبيعات.

28- مُراقبين جودة.

29- فنيين جميع التخصصات.

30- مشرفي إنتاج.

31- أفراد أمن.

32- عمال خياطة بكافة الأقسام.

33- عمال إنتاج.

34- عمال نظافة، وتخصصات أخرى.