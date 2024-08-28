طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحان الفيزياء والتاريخ

كتب محمود طه حسين

يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (علوم والرياضيات) امتحان الدور الثاني اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024، فى مادة الفيزياء، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي (ورقة ثانية).

وأدى طلاب الثانوية العامة الثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والإحصاء، والأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ، والخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية، والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدى الطلاب يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الأحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.