اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 02:37 م
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هيئة الدواء تكشف 6 تدابير لمساعدة الأطفال المصابين بالحمى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 01:36 م
هيئة الدواء تكشف 6 تدابير لمساعدة الأطفال المصابين بالحمى هيئة الدواء
كتب وليد عبد السلام

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أكدت هيئة الدواء أن هناك مجموعة من التدابير الخاصة بمساعدة الأطفال المصابين بالحُمَّى على الشعور بالتحسن دون استعمال الأدوية حيث جاءت تلك النصائح كالتالى:

1- إعطاء الطفل كثير من السوائل

2-  تطبيق الكمادات الباردة والرطبة على الجبين والمعصمين

3- وضع الأطفال في حمام دافئ درجة حرارته أخفض قليلا من درجة حرارة الطفل)

4- ارتداء الطفل لملابس خفيفة

5- استخدم بطانية خفيفة إن كان الطفل يشعر بالقشعريرة حتى تنتهى

6- عدم استعمال الطرق التي قد تُسبّب الارتعاش، مثل تجريد الطفل من ملابسه والحمامات الباردة







هيئة الدواء

الأطفال

الحمى

طرق التعامل مع الحمى

كيف تسعفين طفلك

اليوم السابع بلس




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