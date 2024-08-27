هيئة الدواء تكشف 6 تدابير لمساعدة الأطفال المصابين بالحمى

كتب وليد عبد السلام

أكدت هيئة الدواء أن هناك مجموعة من التدابير الخاصة بمساعدة الأطفال المصابين بالحُمَّى على الشعور بالتحسن دون استعمال الأدوية حيث جاءت تلك النصائح كالتالى:

1- إعطاء الطفل كثير من السوائل

2- تطبيق الكمادات الباردة والرطبة على الجبين والمعصمين

3- وضع الأطفال في حمام دافئ درجة حرارته أخفض قليلا من درجة حرارة الطفل)

4- ارتداء الطفل لملابس خفيفة

5- استخدم بطانية خفيفة إن كان الطفل يشعر بالقشعريرة حتى تنتهى

6- عدم استعمال الطرق التي قد تُسبّب الارتعاش، مثل تجريد الطفل من ملابسه والحمامات الباردة