هيئة الدواء تكشف 6 تدابير لمساعدة الأطفال المصابين بالحمى

أكدت هيئة الدواء أن هناك مجموعة من التدابير الخاصة بمساعدة الأطفال المصابين بالحُمَّى على الشعور بالتحسن دون استعمال الأدوية حيث جاءت تلك النصائح كالتالى:
1- إعطاء الطفل كثير من السوائل
2- تطبيق الكمادات الباردة والرطبة على الجبين والمعصمين
3- وضع الأطفال في حمام دافئ درجة حرارته أخفض قليلا من درجة حرارة الطفل)
4- ارتداء الطفل لملابس خفيفة
5- استخدم بطانية خفيفة إن كان الطفل يشعر بالقشعريرة حتى تنتهى
6- عدم استعمال الطرق التي قد تُسبّب الارتعاش، مثل تجريد الطفل من ملابسه والحمامات الباردة
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