اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 07:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: زيادة أعداد التسجيل على منظومة الرعايات والحضانات بنسبة 24%

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 07:00 ص
الصحة: زيادة أعداد التسجيل على منظومة الرعايات والحضانات بنسبة 24% وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعلنت وزارة الصحة والسكان، ان المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ  يتجة لزيادة اعداد الاسرة والحضانات بالمستشفيات والعمل على خفض مدة الانتظار وتوفير الخدمة الطبية بشكل أسرع، للوصول إلى النسب العالمية في مدة الاستجابة.

وأشار  الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى زيادة اعداد التسجيل على منظومة الرعايات والحضانات بنسبة 12% للرعايات المركزة، 10% للحضانات.

ومن جانبه قال الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، إنه تم التأكيد على مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالتحديث الدوري والمستمر لعدد الاسرة الحرجة بالمستشفيات إلكترونيا على المنظومة، وتفعيل المرور على المستشفيات وخاصة المرور فى الفترات المسائية، كما انه جاري زيادة الكوادر البشرية للاطباء تخصص (رعاية، وحضانات) بالمديريات والمستشفيات.

واشار الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، الى ان المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ يعتمد علي تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في معرفة كافة الأسرة  الشاغرة بالمستشفيات بالتخصصات المختلفة وإمكانية تنسيق الخدمات للمكان الأنسب للمريض مما يحقق الكفاءة والسرعة في توفير الخدمة الطبية المطلوبة.







الصحة

الرعايات

الحضانات

الرعاية المركزة

المحافظات



الموضوعات المتعلقة

وزارة الصحة تكشف الوضع الوبائى لمرض جدرى القرود.. سلالتان للفيروس ووسط أفريقيا الأشرس.. توسع جغرافى للفيروس في شهري يوليو وأغسطس.. وتوضح طريقة الإبلاغ عن المرض والعينات المطلوبة لتشخيص الحالات المؤكدة

الإثنين، 26 أغسطس 2024 04:00 م

نائب وزير الصحة يتابع حوكمة منظومة الرعايات والحضانات

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 11:13 ص

وزارة الصحة: تسجيل 609 آلاف حالة على منظومة الرعايات والحضانات خلال عام

الإثنين، 22 أبريل 2024 10:18 ص

وزير الصحة يشهد إطلاق عيادات مستشفيات قطاع العلاجى وأمانة المراكز

الأربعاء، 31 يوليو 2024 02:58 م

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة