اليوم السابع
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مسئولة لجنة المرأة بالتحالف الدولى للمصريين فى الخارج تلتقي مقررة القومى للمرأة بالإسكندرية

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 11:15 م
مسئولة لجنة المرأة بالتحالف الدولى للمصريين فى الخارج تلتقي مقررة القومى للمرأة بالإسكندرية مسئولة لجنة المرأة فى التحالف الدولى للمصريين فى الخارج ومقررة فرع القومى للمرأة بالإسكندرية
كتب محمود راغب

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التقت منى على السيد مسئولة لجنة المرأة فى التحالف الدولى للمصريين فى الخارج، وعضو الهيئة التأسيسية لاتحاد المرأة العربية فى ألمانيا، مع الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالاسكندرية، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون مع المشترك.

وتحدثت منى على السيد، مسئولة لجنة المرأة فى التحالف الدولى للمصريين فى الخارج، عن الدور الذى تقوم به المرأة المصرية فى الخارج فى تربية الأبناء وبث قيم الولاء والانتماء فى نفوسهم وحب الوطن، فيما استعرضت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالاسكندرية، جهود المجلس وأنشطته لخدمة قضايا المرأة وفى سبيل تمكينها على مختلف المستويات .

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