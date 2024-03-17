اليوم السابع
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الأحد، 17 مارس 2024 03:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"القومى للمرأة" بالإسكندرية: توزيع 1750 وجبة إفطار بقرى حياة كريمة

الأحد، 17 مارس 2024 02:36 م
"القومى للمرأة" بالإسكندرية: توزيع 1750 وجبة إفطار بقرى حياة كريمة مبادرة حياه كريمه
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت دكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، إقامة مطبخين على مستوى المحافظة، وذلك بمدينة بشاير الخير 1 ومنطقة الرصافة بمحرم بك.
 
وأضافت أنه منذ بداية الشهر الكريم تم إنتاج إجمالي 1750 من الوجبات، وتوزيعها على الحالات الأكثر احتياجاً بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة برج العرب بالإضافة إلى باقي أحياء المحافظة.
 
وأشارت مقررة الفرع أن المطبخ سيستمر طوال أيام شهر رمضان الكريم، وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"و تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم،حيث  ينفذ المجلس القومي للمرأة  فى جميع محافظات الجمهورية مبادرة "مطبخ المصرية" تحت رعايه الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
 
يذكر أن "مطبخ المصرية" ذو طابع مجتمعي وذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة اطعام  الأسر الأكثر إحتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب ، حيث تلقت السيدات تدريبا على يد احد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي  طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الاغذية  للولائم الكبري و الوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.
 
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وجبات شهر رمضان
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توزيع الوجبات بقرى حياه كريمة
 
 
 






الاسكندرية

مطبخ المصرية

القونى للمرأة

حياة كريمة




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