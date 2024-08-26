اليوم السابع
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المجلس القومى للمرأة يهنئ ميرولا ماجد لحصولها على ثلاث رخص طيران

الإثنين، 26 أغسطس 2024 10:42 ص
المجلس القومى للمرأة يهنئ ميرولا ماجد لحصولها على ثلاث رخص طيران كابتن طيار ميرولا ماجد
كتب محمود راغب

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يتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلى كابتن طيار ميرولا ماجد لحصولها على 3 رخص طيران؛ لتصبح أول كابتن طيار تحصل على الرخصة الثالثة من محافظة أسيوط وتعد أصغر فتاة تحقق ذلك.

ويعرب المجلس القومى للمرأة عن بالغ فخره بهذا الإنجاز الهام الذى يضاف الى إنجازات المرأة المصرية ونجاحاتها فى شتى المجالات.

يذكر أن ميرولا ماجد نجحت في اجتياز 36 ساعة من قيادة الطائرة بمفردها، وخلال دراستها للطيران تضمنت 190 ساعة، وتمكنت من الحصول على ثلاث  3 رخص تضمنت الطيران النظري، ثم التطبيق العملي، وبالفعل نجحت في اجتياز الرخص.

 







القومى للمرأة

المجلس القومى للمرأة

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