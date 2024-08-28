محافظ كفر الشيخ يوجه بتعميم «أهلا مدارس» بالمدن والمراكز ويشيد بمبادرة "بداية"

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ عدداً من القرارات والموضوعات من بينها الموافقة على استكمال أعمال تجهيز الجزء المغطى من مصرف قلين المجاور لمستشفى قلين التخصصي ليصبح منتزه مجاني لأهالي قلين ورواد المستشفى، وغيرها من الموضوعات الخدمية والتنموية.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي برئاسة، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، لمناقشة عددًا من القرارات والموضوعات، لتعزيز التنمية ورفع مستوى الخدمات، والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية زيارة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونتائجها غير المسبوقة على أرض الواقع لما حققتها من مميزات إيجابية واستجابة لخدمة أهالينا في كفر الشيخ، حيث تم استعراض معوقات جميع مشروعات الصرف الصحي المشروعات المتوقفة منذ أعوام ونسب تنفيذ المشروعات الجارية والموافقة على بعض القرارات الهامة تلبية لاحتياجات المواطنين، فضلًا عن مشروعات الطرق والكباري، وتم اتخاذ قرارات تنفيذية بشأنها، قائلًا: "مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة أهم أولوياتي".

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى زيارة المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمحافظة اليوم والتي أكدت خلالها دعم المحافظة واستكمال الجهود المشتركة بين المحافظة والوزارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي ومشروعات التحول الرقمي، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين.

كلف محافظ كفر الشيخ بالانتهاء من ملف التصالح في أسرع وقت، وتكثيف حملات المرور لمواجهة حرق قش الأرز، لتجنب ظاهرة السحابة السوداء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التموينية والمرور على منافذ السلع وجميع مخابز المحافظة يوميًا والبالغ عددها 1140 مخبز، للتأكد من جودة ومواصفات رغيف الخبز.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتعميم معارض «أهلًا مدارس» لتوفير الزي والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بكافة مراكز ومدن المحافظة لخدمة أهالينا، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية، «بداية» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي سيتم تدشينها يوم 7 سبتمبر القادم من العاصمة الإدارية بمشاركة جميع الوزارات، وهيئات وأجهزة الدولة "المشروع القومي للتنمية البشرية _ بداية جديدة لبناء الإنسان"

وأكد محافظ كفر الشيخ، على الانتهاء من الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024-2025، والمرور على جميع مدارس المحافظة قبل بداية العام الدراسي الجديد بأسبوع، والتنسيق مع الجهات المعنية لصالح دعم أبنائنا.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم إطلاق خطة المحافظة لرفع كفاءة وتمهيد وتأهيل الطرق، وأيضاً خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة قبل العام الدراسي الجديد وفصل الشتاء، حيث يتم إرسال كافة معدات الحملة والتدخل السريع بكل مركز ومدينة على حدٌه من أجل تحسين الخدمات للأهالي، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المبادرة رقم واحد عالميًا في تطوير جميع قرى الريف المصري.