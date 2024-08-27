اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يحيل مهندسين وفنيين بحي غرب المنصورة للتحقيق بسبب البناء المخالف

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 11:48 م
محافظ الدقهلية يحيل مهندسين وفنيين بحي غرب المنصورة للتحقيق بسبب البناء المخالف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إحالة المهندسين والفنيين المسئولين، عن الإشراف والمتابعة لمنطقة تقسيم الطوبجي بنطاق حي غرب المنصورة للتحقيق، بسبب تقصيرهم في عملهم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطن الذي قام بالبناء المخالف لعدد من الأدوار ولم يلتزم بالترخيص الصادر له وقيود الارتفاع.

جاء ذلك عقب إزالة عدد من الأدوار المخالفة لأحد المواطنين بتقسيم الطوبجي واتضاح تقصير المسئولين من الحي عن هذه المنطقة في عملهم وعدم اتخاذ أي إجراءات أو الإبلاغ عن المخالفة.

وأكد " المحافظ " أنه لا تهاون مع أي شخص لا يحترم هيبة الدولة والقانون وسيتم محاسبة جميع المقصرين والمخالفين اي كان منصبهم ، مشيراً إلي أن المرحلة الحالية تحتاج الي تضافر الجميع واخلاصهم في العمل.

وأشار اللواء " مرزوق " إلي أنه سيتم إزالة أي مخالفة فور حدوثها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف والمقصرين في عملهم ، مشيراً إلي أنه لا مكان بيننا لأي مقصر أو متخاذل.







الدقهلية

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