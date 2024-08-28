محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلى للمنطقة الصناعية بجرزا فى العياط

كتبت - مرام محمد

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجرزا بمركز ومدينة العياط، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ووفقًا للوحة المعتمدة بتاريخ 10/ 7 / 2024 ووفقًا للاشتراطات الخاصة بالمنطقة الصناعية القائمة بجرزا بالعياط.

وجاء قرار محافظ الجيزة بناءً على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على اعتماد المخطط التفصيلي من الناحية الفنية للمنطقة الصناعية بجرزا العياط، وذلك بتاريخ 8 / 7 / 2024 ، وكذا موافقة المجلس التنفيذي بمحافظة الجيزة على اعتماد المخطط بتاريخ 14 / 8/ 2024.

وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى أن اعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية يأتي في إطار خطة الدولة للدفع بعجلة الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتوفير فرص عمل مستدامة.



