محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والأحياء

كتبت – مرام محمد

أصدر المهندس عادل النجار محافظة الجيزة، قرارًا بحركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والأحياء، وذلك في إطار توجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية وكذلك التدوير الوظيفي للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.

وتضمن القرار، تكليف اللواء زكي ممدوح زكي سلام، رئيسًا لحي العجوزة، والدكتور أشرف تامر، رئيسًا لحي جنوب الجيزة، وحامد سلامة، رئيسًا لحي الطالبية، وزينهم أحمد عباس محمد، رئيسًا لمركز ومدينة أبو النمرس، ومعاوية أحمد حسن، رئيسًا لمركز ومدينة العياط.

يذكر أن محافظ الجيزة، أصدر مؤخرًا قرارًا بتكليف محمود محمد بلاسي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بتسيير أعمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية لحين شغلها بالطرق القانونية.

وأصدر محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف محمود حسين للعمل نائب لرئيس هيئة النظافة والتجميل، كما كلف اللواء حازم لاشين رئيسًا للجهاز التنفيذي للنقل الجماعي والسرفيس بالمحافظة.



