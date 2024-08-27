محافظ الجيزة يكلف بتوفير مواقع ثابتة لإقامة منافذ سلعية دائمة على مدار العام

كتبت - مرام محمد

أوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرص المحافظة على إقامة معارض ومنافذ سلعية دائمة وثابتة على مدار العام بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين لتقديم السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق للتصدي للغلاء والوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم بأسعار مناسبه لهم.

تصريحات المحافظ، جاءت خلال لقاءه مع رؤساء الأحياء للوقوف على آليات وخطوات إنشاء مواقع ومنافذ سلعية ثابتة ودائمة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية لتوفير السلع الأساسية والغذائية للمواطنين.

وكلف المهندس عادل النجار، رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة توفير عددًا من المواقع أو الساحات الفضاء أو قطع الأراضي بالمساحات المناسبة لإقامة المنافذ السلعية الدائمة على أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافات السكانية العالية لخدمة قطاع عريض من المواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين وتشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة كافة المعارض والمنافذ الكائنة حاليًا بصفة يومية والتأكد من التزام العارضين والتجار بتقديم منتجاتهم بالأسعار المعلنة وبالجودة المطلوبة.

وأكد "النجار"، مروره الدوري على منافذ بيع السلع والمواد الغذائية واللحوم والفاكهة والخضروات وذلك للاطمئنان على توافرها بالكميات والأنواع المطلوبة والتأكد من صلاحيتها وتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة.