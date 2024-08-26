محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام إلى 225 درجة

القليوبية إبراهيم سالم

وافق المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على ما تم عرضه من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام إلى 225 درجة.

كما قرر النزول بمجموع درجات فصول الخدمات المسائية للقبول لطلاب الصف الأول الثانوي العام 2024 / 2025 إلى 185 درجة، من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من أبناء المحافظة، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب وحرصا على مستقبلهم.

ووافق المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على ما تم عرضه من سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بشأن النزول بدرجات القبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بمحافظة القليوبية وذلك وفقا للبيان الآتي.