مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان يحتضن حفل تخرج طلاب كلية التربية الرياضية

محمد صبحى

استضاف مجمع الفنون والثقافة بـ جامعة حلوان حفل تخرج طلاب كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، الذى تضمن حفل فنى وعروض رياضية.

جاء هذا الحدث تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وبإشراف الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي للمجمع ومستشار رئيس الجامعة للفنون.

حضر الاحتفال الدكتور وليد عبد الرازق، عميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، إلى جانب نخبة من الشخصيات البارزة، وتسعى كلية التربية الرياضية للبنين إلى تحقيق الريادة في مجالات التربية البدنية وعلوم الرياضة، مع التركيز على تقديم برامج تعليمية وتربوية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

ومن جانبه اوضح الدكتور أشرف رضا أن المجمع قد تم افتتاحه رسمياً من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2020، مما يؤكد على أهميته كمنارة للفكر والإبداع تشجع على التفاعل الثقافي والفني لشباب الجامعات والجمهور ومحبي الفن بصفة عامة، ويتميز مجمع الفنون والثقافة بقدرته على استيعاب ما يصل إلى 1500 ضيف، مجهزاً بأحدث التقنيات التي تؤهله لاستضافة مختلف الفعاليات الهامة كالمسرحيات والمهرجانات.

وتقدم جامعة حلوان من خلاله خدمات متميزة تضاهي أرقى المسارح العربية والعالمية.

كما يضم أيضا المجمع ست قاعات للمؤتمرات والمحاضرات والندوات الثقافية، بالإضافة إلى قاعات للمعارض الفنية والأنشطة الثقافية وورش العمل، كما يشمل مبنى للعروض المتحفية يضم متحف الفن المعاصر وقاعات متنوعة لإقامة الفعاليات الفنية الكبرى.

يعد هذا الحدث خطوة هامة في مسيرة الجامعة نحو تعزيز دورها في خدمة المجتمع وتطويره، والتزامها بتوفير بيئة تعليمية متميزة تدعم الإبداع والتميز لطلابها.