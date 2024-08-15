اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة حلوان الأهلية وأمينها العام يتفقدان آليات استقبال الطلاب الجدد

الخميس، 15 أغسطس 2024 03:37 م
نائب رئيس جامعة حلوان الأهلية وأمينها العام يتفقدان آليات استقبال الطلاب الجدد إستقبال الطلاب الجدد
محمد صبحى

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تواصل جامعة حلوان الأهلية استقبال الطلاب الجدد وتعريفهم بالجامعة،  وذلك لتوفير كافة المعلومات اللازمة والتوجيهات والتعريف بالجامعة والرد على الستفسارات.


وحرص الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب و السيد عطا أمين عام الجامعة على المشاركة بفعاليات اليوم وتفقد آليات مساعدة الطلاب الجدد.


وشارك أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بعقد بعض اللقاءات التعريفية بالبرامج مع أولياء الأمور والطلاب وذلك لتسهيل تحديد ميولهم الدراسية.


ويأتي ذلك في إطار حرص الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية علي توفير كافة المعلومات اللازمة للطلاب الجدد وأولياء أمورهم وتوفير التجهيزات اللازمة لهم.

 







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