اليونيسف تعلن وصول 1.2 مليون جرعة لقاح شلل الأطفال من النوع الثاني إلى غزة

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن وصول 1.2 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال من النوع الثاني (nOPV) إلى غزة.



وأضافت اليونيسف -في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي الاثنين- أنها تخطط، إلى جانب منظمة الصحة العالمية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وشركاء آخرين، لتطعيم أكثر من 640 ألف طفل.



يُشار إلى إن هذه الجرعات تمثل دفعة مهمة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، وسط دعوات عاجلة لهدنة إنسانية من أجل الوصول إلى مئات الآلاف من الأطفال المعرضين للخطر.



وتهدف منظمة الصحة العالمية والأونروا وشركاء آخرون إلى التنسيق للوصول إلى الأطفال الذين لم يتم تطعيمهم بعد، في ظل استمرار الحرب على خلفية عمليات نزوح متعددة للمدنيين.