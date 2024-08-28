مايا مرسى: ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى الرقمنة

كتب مدحت وهبة

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، ومساعدي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمتابعة سير العمل بإدارات الوزارة المختلفة.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على ما تم إنجازه من أهداف، وخطط العمل المستقبلية للتوسع في برامج ومشاريع الوزارة المختلفة بما يعود بالفائدة على المواطن الذي يعد الهدف الرئيسي في خطة عمل وزارة التضامن الاجتماعي.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي بضرورة العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يعد هذا الهدف الأساسي الذي نعمل من أجله، ويتمثل في تقديم خدمة جيدة للسادة المواطنين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم التوسع في رقمنة الخدمات ورفع كفاءة الموظفين ، حيث هناك عملية تطوير وميكنة شاملة لكافة خدمات الوزارة ورفع المكون التكنولوجي في كل إدارات الوزارة وخدماتها.

جانب من الاجتماع

اجتماع وزير التضامن مع قيادات الوزارة اجتماع وزير التضامن مع قيادات الوزارة

جانب من الاجتماع جانب من الاجتماع

مايا مرسى خلال اجتماعها ب قيادات وزارة التضامن الاجتماعي مايا مرسى خلال اجتماعها ب