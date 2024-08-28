اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أغسطس 2024 09:06 م
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فى اجتماعها بقيادات وزارة التضامن الاجتماعى..

مايا مرسى: ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى الرقمنة

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 08:09 م
مايا مرسى: ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى الرقمنة وزيرة التضامن خلال اجتماعها بقيادات وزارة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، ومساعدي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمتابعة سير العمل بإدارات الوزارة المختلفة.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على ما تم إنجازه من أهداف، وخطط العمل المستقبلية للتوسع في برامج ومشاريع الوزارة المختلفة بما يعود بالفائدة على المواطن الذي يعد الهدف الرئيسي في خطة عمل وزارة التضامن الاجتماعي.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي بضرورة العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يعد هذا الهدف الأساسي الذي نعمل من أجله، ويتمثل في تقديم خدمة جيدة للسادة المواطنين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم التوسع في رقمنة الخدمات ورفع كفاءة الموظفين ، حيث هناك عملية تطوير وميكنة شاملة لكافة خدمات الوزارة ورفع المكون التكنولوجي في كل إدارات الوزارة وخدماتها.

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جانب من الاجتماع 
 
PHOTO-2024-08-28-19-36-01اجتماع وزير التضامن مع قيادات الوزارة
 
PHOTO-2024-08-28-19-36-08جانب من الاجتماع 
 
PHOTO-2024-08-28-19-36-04مايا مرسى خلال اجتماعها بقيادات وزارة التضامن الاجتماعي
 
PHOTO-2024-08-28-19-36-08الدكتورة مايا مرسى خلال الاجتماع 
 
PHOTO-2024-08-28-19-36-06وزيرة التضامن خلال الاجتماع

 







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