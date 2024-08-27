وزيرة التضامن: تفعيل خدمات التدخل السريع وفقا لخطة استباقية

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تفعل التدخل السريع بخطة استباقية، بشكل مفاجئ، بضبطية قضائية، لرصد الحالات التى يمكن أن يكون فيها تعدى على الحق، وسيكون هناك إجراءات قانونية لافته إلى أنها طلبت كشف بكل دور الرعاية فى مصر، وقررت النزول بشكل مفاجئ دون إعلام أحد، مؤكدة أنها ستعمل بشكل أكبر على ملف المسنين، ودور الرعاية، حيث أنها ملفات إنسانية.

وأوضحت الوزيرة، أن الخدمة التى تقدم للإنسان فى الأماكن المغلق، لا يدرى بها سوى الله، ولهذا يجب أن تكون الخدمة على أعلى مستوى، مشيرة إلى أن الخدمات المقدمة فى دور الرعاية مقدمة من المجتمع المدنى وليست الوزارة، و دور الوزارة إشرافي.



وأوضحت وزيرة التضامن أن ميكنة الخدمات هى خطة الوزارة فى الفترة المقبلة، بدون أى أخطاء كما، أن فريق التدخل السريع يعمل فى 3 جوانب من بينها مراقبة دور الرعاية، بضبطية قضائية لافته إلى أن الوزارة شكلت لجان تنسيقية بين الوزارة بين المجلس القومى للمرأة، والقومى للإعاقة، والطفولة والأمومة، كلًا فى مجالة، من أجل العمل بشكل أفضل لتقديم أفضل خدمة للمواطن، حيث أنه لا يمكن العمل بشكل منفرد.

وأشارت إلى أن الوزارة تشجع بشدة دخول أسر تكافل وكرامة فى برنامج الإقراض والإدخار، للتمكين الاقتصادى، مؤكدة أن المشروع يستهدف السيدات بشكل أكبر وأنه يمكن المساعدة حيث يوجد تطبيق مع البنك المركزى إلكترونى، وسيكون مرقمن، مؤكدة أن برنامج يأتى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.