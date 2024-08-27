وزيرة التضامن: إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة خلال شهر سبتمبر

كتب مدحت وهبة

عقدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى لقاء مع الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة، وذلك بمقر الوزارة، بحضور الدكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجى والإعلام والمتحدث الرسمى باسم وزارة التضامن الاجتماعى، حيث استعرضت خلاله عددًا من ملفات عمل الوزارة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعى اللقاء، موجهة الشكر للصحفيين على مساندتهم للوزارة خلال الفترة الماضية، وما لمسته من وعى فى تناول قضايا وبرامج الوزارة عبر وسائل الإعلام، كما أنهم سفراء وزارة التضامن الاجتماعى وعملية التنمية فى مصر بشكل عام، خاصة أنه لا توجد تنمية بدون وعى، كما أن الإعلام يعد أهم وسائل تشكيل الوعى ومسارات الفهم للمواطن المصرى، مؤكدة على الدور الهام الذى يلعبه الإعلام فى إظهار حجم العمل المبذول لدعم ورعاية الأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن شغلها الشاعل فى هذه المرحلة أن نقدم للمواطن المصرى خدمة جيدة بطريقة جيدة، حيث نعمل جميعًا من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وهى الاولوية المطلقة للوزارة خلال الفترة الحالية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن برامج الحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع تشمل برامج الدعم النقدى بجميع صورها والتأمينات الاجتماعية، وما تقدمه الجمعيات الأهلية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، معلنة إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» خلال الشهر المقبل سبتمبر، ليصل عدد من تم إضافتهم للبرنامج حوالى 170 ألف أسرة فى 3 شهور، وسيتم الانتهاء من قوائم الانتظار قريبًا.

وفيما يتعلق بملف الأشخاص ذوى الإعاقة أكدت الدكتورة مايا مرسى أنه سيتم تحسين كافة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة على كافة المستويات، وسنعمل على إحداث تقدم كبير فى هذا الملف بالتعاون مع كل أجهزة الدولة، كما أن هناك تعاونا مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان فى اللجان الموحدة، وتم طباعة بطاقات جديدة للخدمات المتكاملة، ولكن يجب أن تدركوا أن هناك 105 آلاف بطاقة خدمات متكاملة تم طباعتها، ولكن أصحابها لم يسعوا لتسلمها ومازالت متواجدة لدى الوزارة منذ أكثر من عام.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن هناك اهتمامًا بدور الرعاية لكبار السن والأيتام، حيث أن الأوان أن نغلق ملف الشكاوى المتكررة فى دور الأيتام، كما نعمل على وجود تقييم شامل لكل دور الرعاية، فضلا عن إعداد إستراتيجية لتطويرها والعمل على كل مشكلاتها، لأن الأيتام هم أبناء مصر، ونحن مسئولين عنهم، حيث يبلغ عدد الأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية بدور الرعاية 9019 ابنًا وابنة بدور الرعاية، والوزارة تشرف على 487 دار للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية" الأيتام"، موزعين مابين 427 دارًا و37 حضانة إيوائية و23 بيتًا صغيرًا.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أنها أجرت عددا من الزيارات لدور الرعاية بشكل مفاجىء، مشددة على أنها تدرك مشاكلهم بداية من ضرورة الرقابة المستمرة وتأهيل العاملين فى دور الأيتام وصولا إلى موضوع الرعاية اللاحقة وتوفير السكن والعمل، وتم توفير 778 شقة للأبناء الايتام بدور الرعاية على مستوى 13 محافظة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن من أهم الملفات التى يتم العمل عليها حاليًا خلق صف ثانى داخل الوزارة مؤهل لأقصى درجة لضمان استدامة تنفيذ خطط التطوير، وسنقوم بتدريبهم ورفع كفاءتهم وتمكينهم على أعلى مستوى، وبالفعل شهدت حركة المديريات تصعيد عدد من الشباب فى مناصب قيادية، كما نخطط لتطوير وميكنة كافة خدمات الوزارة ورفع المكون التكنولوجى فى كل إدارات الوزارة وخدماتها.

أما فيما يتعلق بفريق التدخل السريع، فهو يعمل فى ثلاث مهام رئيسية شكاوى دور الرعاية الاجتماعية، وحالات أطفال بلامأوى وكبار بلا مأوى والتى تتراوح شهريا مابين 400 إلى 500 شكوى، حيث تقوم الفرق بالنزول لها وإجراء التدخلات اللازمة سواء بنقلها إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية وأقسام الشرطه وتحرير محاضر عثور للحالات ونقل الحالات للمستشفيات لتوقيع الكشف الطبى عليها قبل استقبالها أو حجزها بالمستشفى لحين تلقى العلاج ونقله لدار رعاية اجتماعيه والتى يتلقاها الفريق من مصادر متعددة كالسوشيال ميديا ووسائل الإعلام ومنظومة الشكاوى الحكومية والجهات الأخرى.

كما يتم التعامل مع الحالات الإنسانية وهى الحالات التى يستطيع الفريق بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية والجهات الشريكة تقديم مساعدات لها، وتقدم الوزارة خدمات لها وفقا لدراسة حالتهم.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن فريق التدخل السريع أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى عام 2014 فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات وشكاوى ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الاشخاص كبار السن والاطفال بلا مأوى، هذا ويتلقى الفريق البلاغات عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى ويعمل الفريق المركزى من خلال أذرعه على المستوى المحلى الذين تم تدريبهم وتأهيليهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال.

كما يعمل الفريق من خلال منظومة تهتم برفع قدرات وكفاءة أعضاء ورؤساء فرق التدخل السريع فى مجال مواجهة الأزمات، حيث تم تنفيذ البرامج والدورات التدريبية المكثفة، ومهارات التعامل مع العملاء، والتعامل مع الضغوط، وحقوق الإنسان، كما تم تدريب أعضاء الفرق على التعامل مع جريمتى الاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.