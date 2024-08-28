اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أغسطس 2024 09:23 ص
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قافلة بيطرية مجانا للحفاظ على الثروة الحيوانية بقرية طوخ طنبشا فى المنوفية

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 09:00 ص
قافلة بيطرية مجانا للحفاظ على الثروة الحيوانية بقرية طوخ طنبشا فى المنوفية تحصين الماشية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، على استمرار القوافل الطبية البيطرية بجميع مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية، والداجنة.


وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم اليوم، تنظيم قافلة بيطرية مجانية، بقرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

وأوضح حماد أن القافلة البيطرية فى جميع التخصصات والكشف بجهاز السونار لفحص الحيوان وصرف العلاج مجانا بالاشتراك مع كليات الطب البيطرى بالمحافظة بجامعتى المنوفية، السادات.







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