اليوم السابع
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الخميس، 22 أغسطس 2024 02:12 ص
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قافلة بيطرية مجانا للحفاظ على الثروة الحيوانية الاثنين فى الحامول بالمنوفية

الخميس، 22 أغسطس 2024 02:00 ص
قافلة بيطرية مجانا للحفاظ على الثروة الحيوانية الاثنين فى الحامول بالمنوفية قافلة طبية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، على استمرار القوافل الطبية البيطرية بجميع مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية، والداجنة.


وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتم يوم الاثنين 26 أغسطس 2024، تنظيم قافلة بيطرية مجانيه بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

وأوضح حماد، أن القافلة البيطرية فى جميع التخصصات والكشف بجهاز السونار لفحص الحيوان وصرف العلاج مجانا بالاشتراك مع كليات الطب البيطرى بالمحافظة بجامعتى المنوفية، السادات.







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