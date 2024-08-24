تعليم الإسكندرية: انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة ولا يوجد شكاوى

الإسكندرية - جاكلين منير

تابع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 / 2024 من خلال غرفة العمليات بالمديرية، مُشيرًا إلى أن الامتحانات انطلقت اليوم وتستمر حتى 3 من سبتمبر المُقبل، وصرّح أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بلغ ( 7003 ) طلاب يؤدون امتحاناتهم أمام ( 15) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منهم 1955 للشعبة الأدبية و3938 للشعبة العلمية و1012 لشعبة الرياضيات و98 طالبًـا للدولي.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

وأكد أبوزيد في تعليماته لمديري عموم الإدارات بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر جميع التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، والتأكيد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أية أجهزة حديثة داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية محاولة للغش بكافة أشكاله ووسائله.

وأكّد مدير المديرية على مراجعة تجهيزات المدارس المنعقدة بها اللجان الامتحانية وأعدادها، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمينها، مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المديرية، لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة، والعمل على سرعة حلها وتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

كما تابع مدير المديرية انتظام العمل بمركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور مسئولي مركز توزيع الأسئلة، وفريق العمل بالمركز مؤكدًا على ضرورة الالتزام بوقت توزيع الأسئلة من مركز التوزيع إلى اللجان وفق التعليمات الصادرة من الوزارة وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المركز، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية الأمن ، وذلك لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى مقار اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة فى الوقت المحدد ، مقدمًا التحية والتقدير لرجال الأمن البواسل، وذلك للتعاون المثمر والفعال والدور الإيجابي المميز في تأمين كافة عناصر العملية الامتحانية وكذلك تأمين مقار لجان الامتحانات على مستوى المحافظة.



وتم الاطمئنان على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 15 لجنة امتحانية ، في ظل الأمنية والحماية المدنية .



وشدد أبوزيد على عدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش، والالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.