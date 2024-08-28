طقس اليوم.. هيئة الأرصاد تكشف آخر تفاصيل حالة الجو وأمطار الجنوب

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، وفق أخر تحديثات لصور الأقمار الصناعية.

ولفتت إلى أن البلاد تشهد طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل والوادى الجديد، مع وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة بـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة.