اليوم السابع
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تعيين شريف مكاوى قائما بأعمال رئيس حى غرب مدينة نصر وفيفى عبد الغنى لحى الخليفة

الجمعة، 23 أغسطس 2024 09:53 م
تعيين شريف مكاوى قائما بأعمال رئيس حى غرب مدينة نصر وفيفى عبد الغنى لحى الخليفة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قرار بندب شريف محمد شريف مكاوى ( بدرجة مدير عام ) القيام باعمال رئيس حي غرب مدينة نصر نقلا من حي دار السلام .

كما أصدر محافظ القاهرة قرار بتكلف فيفى عبد الغنى عبده سعيد ( المستوى الأول | - تنمية ادارية ) للقيام بأعمال رئيس حي الخليفة بجانب عملها.

وجاء فى قرار المحافظ أن ذلك بعد الاطلاع على قانون رقم (43) لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلي قانون الخدمة المدنية رقم ( 81 ) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى القرار رقم ٣٩٩٥ لسنة 2023 .
 







حي الخليفة

القاهرة

محافظ القاهرة

حي غرب مدينة نصر



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