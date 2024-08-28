اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أغسطس 2024 03:31 م
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تضامن الدقهلية تنظم رحلة ترفيهية لنزلاء دار كبار السن بنبروه لرأس البر

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 02:25 م
تضامن الدقهلية تنظم رحلة ترفيهية لنزلاء دار كبار السن بنبروه لرأس البر جانب من الرحلة الترفيهية لنزلاء دار المسنين
الدقهلية - سارة الباز

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نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، رحلة ترفيهية لنزلاء مؤسسة رعاية كبار السن بنبروه لقضاء وقت ممتع، وخلق نوع من الأجواء الأسرية بين النزلاء.

وقام النزلاء بعدد من الأنشطة الترفيهية، وقضاء الوقت فى الهواء الطلق على شاطئ رأس البر، وامتدت الرحلة يومًا كاملًا بدأ من الصباح وانتهت فى العاشرة مساء.

تم تنظيم الرحلة بمشاركة فريق من الشباب المتطوعين، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى، وزير التضامن الإجتماعى، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وإشراف، ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على دعم كبار السن، وتكاتف الجهود بشراكة المجتمع المدنى لتوفير أجواء تفاعلية تدخل البهجة والسرور على نفوسهم.







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