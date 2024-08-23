اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إنقاذ 51 حالة من الغرق وتسليم 121 طفلا تائها إلى ذويهم بشواطئ رأس البر

الجمعة، 23 أغسطس 2024 10:26 م
إنقاذ 51 حالة من الغرق وتسليم 121 طفلا تائها إلى ذويهم بشواطئ رأس البر مصيف رأس البر

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استقبلت شواطئ رأس البر، أعدادا كبيرة من المصطافين والرواد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة مع ارتفاع درجات الحرارة ؛ حيث يجري العمل من أول ضوء لآخر ضوء وسط استعدادات مكثفة للوحدة وتكثيف الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ ونظافة .

إذ تم اليوم تسليم عدد 121 طفلا تائها إلى ذويهم وإنقاذ عدد 51 حالة من الغرق وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير ؛ يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات  المواطنين ورواد رأس البر .


 







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