إنقاذ 51 حالة من الغرق وتسليم 121 طفلا تائها إلى ذويهم بشواطئ رأس البر

استقبلت شواطئ رأس البر، أعدادا كبيرة من المصطافين والرواد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة مع ارتفاع درجات الحرارة ؛ حيث يجري العمل من أول ضوء لآخر ضوء وسط استعدادات مكثفة للوحدة وتكثيف الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ ونظافة .

إذ تم اليوم تسليم عدد 121 طفلا تائها إلى ذويهم وإنقاذ عدد 51 حالة من الغرق وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير ؛ يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات المواطنين ورواد رأس البر .



