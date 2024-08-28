اعرف حجم صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام.. بلغت 5.6 مليون طن

كتبت أسماء نصار

كشف الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي أن إجمالي صادرات مصر الزراعية تجاوزت 5.6 مليون طن منذ أول يناير حتى أغسطس الحالى، مشيرًا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغ 2 مليون و77 ألفا 386 طنا.

2- تم تصدير 957 ألفا 481 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثانى في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

3- تم تصدير 236 ألفا و907 أطنان من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.

4- احتل العنب المركز الرابع بإجمالى 164 ألفا و430 طنا.

5- احتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، المركز الخامس بإجمالي 156 ألفا و644 طنا.

6- جاءت البطاطا فى المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 89 ألفا و710 أطنان.

7- احتلت المانجو المركز السابع فى الصادرات بإجمالي 37 ألفا و38 طنا.

8-احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 36 ألفا و876 طنا.

9- بلغت صادرات مصر من الثوم المركز التاسع بإجمالي 21 ألفا و965 طنا.

10- احتلت الفراولة المركز العاشر بإجمالى 21 ألف و295 طنا.

11- حصلت الجوافة على المركز الحادى عشر فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 10 آلاف و427 طنا.

12- احتل الرمان المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9799 طنا.