اليوم السابع
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160 سوقا خارجيا تستقبل 350 سلعة زراعية.. ونيوزيلندا تستقبل الموالح المصرية

الإثنين، 01 أغسطس 2022 01:00 ص
160 سوقا خارجيا تستقبل 350 سلعة زراعية.. ونيوزيلندا تستقبل الموالح المصرية وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري يفيد بفتح سوق جديد لتصدير جميع أصناف الموالح المصرية إلى دولة نيوزيلندا، وذلك بعد نجاح فتح السوق أمام البرتقال منذ عامين.
 
وفى التقرير نتعرف على التفاصيل:
 
1- جاء ذلك بعد مفاوضات كبيرة بين الحجر الزراعي في البلدين وزيارة وفد فني من الحجر الزراعي النيوزيلاندي للاطلاع علي المنظومة التصديرية المصرية.
 
2- أسفرت المفاوضات عن توقيع بروتوكول تصديري بين رئيس الحجر الزراعي المصري وسفير نيوزيلندا بالقاهرة فى وجود وفد رفيع من الحجر الزراعي النيوزيلاندي من أجل فتح سوق جديد لجميع أصناف الموالح المصرية والبدء في تصديرها فورا إلى نيوزيلندا.
 
3- نيوزيلندا من الدول التي تتمتع بنظام حجر قوى وتشترط مواصفات شديدة الصعوبة في استيراد السلع الغذائية وهو الأمر الذي يؤكد الجودة العالمية للمنتجات الزراعية المصرية والتي أصبحت تتمتع بسمعة جيدة علي المستوى الدولي وعليها طلب متزايد من جميع دول العالم.
 
 4- تقوم مصر حاليا بتصدير أكثر من 350 سلعة زراعية لحوالي 160 سوقا خارجيا.
 
5- تحتل مصر المركز الأول عالميا في صادرات البرتقال للعام الثالث علي التوالي.
 
6- سبق وأن نجحت مصر منذ عامين في فتح السوق النيوزيلاندي، أمام البرتقال المصري وتم تصدير العديد من الشحنات المطابقة للاشتراطات الحجرية لنيوزيلندا، مما ساهم في زيادة الثقة بالإجراءات المتخذة من خلال منظومة التصدير المصرية تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي.
 
 
 
 

نيوزيلندا

الحجر الزراعى

وزارة الزراعة

الموالح



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