الكمثرى مفيدة لمرضى السكرى والقلب والجهاز الهضمى.. لازم تجربها

كتبت ميرفت رشاد

الكمثرى، فاكهة غنية بالعناصر الغذائية ، وتعد مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تعالج بعض المشكلات الصحية السائدة مثل أمراض القلب والسكري ومشاكل إدارة الوزن وحتى مشاكل صحة الأمعاء، فهى فاكهة خالية من الدهون والكوليسترول، وغليك الفوائد وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

كيف ينبغي لمرضى السكري تناول الفاكهة؟



يمكن للمصابين بالسكري الاستمتاع بالكمثرى كوجبة خفيفة صحية بين الوجبات للمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم، خاصة خلال فترة ما بعد الظهر.

حجم الحصة: التزم بتناول كمثرى متوسطة الحجم لكل حصة، والتي توفر حوالي 22 جرامًا من الكربوهيدرات، وهو اعتبار حاسم في إدارة مرض السكري.

الكمثرى في اليوم مفيد للقلب

يمكن للمهتمين بصحة القلب الاستمتاع بالكمثرى كوجبة خفيفة في منتصف الصباح أو بعد الظهر، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات ثابتة لضغط الدم طوال اليوم نظرًا لمحتواها من البوتاسيوم. أشارت دراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، والذين تناولوا حبتين من الكمثرى يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، شهدوا انخفاضًا متواضعًا في ضغط الدم الانقباضي وضغط النبض. وارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الكمثرى تساعد في إدارة صحة الأمعاء

تنتشر مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ ، وغالبًا ما ترتبط بالعادات الغذائية، يمكن أن يكون الكمثرى حلاً طبيعيًا، تناولها كجزء من وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة في منتصف الصباح، والتي يمكن أن تساعد على الهضم طوال اليوم وتقليل الانزعاج.

الفاكهة المثالية لخسارة الوزن

تعتبر السمنة مصدر قلق متزايد في العالم، يمكن أن تكون الكمثرى إضافة قيمة لخطة فقدان الوزن كوجبة خفيفة قبل الوجبة، والتي يمكن أن تساعد في التحكم في الشهية وتقليل السعرات الحرارية الإجمالية خلال الوجبات .