5 تمارين بسيطة وفعالة لتمارين الضغط فى المنزل

كتب حسام الشقويرى

تمارين الضغط من التمارين الرائعة التي تزيد من قوة الجزء العلوي من الجسم والكتلة العضلية، إنها تستهدف عضلات الجزء العلوي من الجسم، وتزيد من القوة، وتحسن تكوين الجسم، كما أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي، مما يسمح لك بحرق المزيد من السعرات الحرارية، وتعمل تمارين الضغط على تقليل هذا الخطر من خلال إبقاء معصميك في وضع محايد مع توسيع نطاق الحركة في نفس الوقت، مما يجعل التمارين أكثر كثافة، وفقا لما نشره موقع healthshot.

فيما يلي بعض تمارين التمرين الفعالة

1. تمرين الضغط القياسي



ضع يديك على قضبان تمرين الضغط، مع التأكد من أنهما تحت كتفيك مباشرة. يجب أن يشكل جسمك خطًا مستقيمًا من الرأس إلى الكعبين.

اثنِ مرفقيك واخفض جسمك نحو الأرض، مع إبقاء مرفقيك قريبين من جسمك، وانزل إلى أدنى مستوى يمكنك الشعور بالراحة فيه، مع الحرص على الحصول على زاوية 90 درجة عند مرفقيك.

ادفع براحتي يديك للعودة إلى وضع البداية. مدد ذراعيك بالكامل ولكن تجنب قفل مرفقيك.

2. تمرين الضغط بقبضة واسعة



ضع يديك على قضبان تمرين الضغط بمسافة أكبر من عرض الكتفين. يجب أن يشكل جسمك خطًا مستقيمًا من الرأس إلى الكعبين.

اثنِ مرفقيك واخفض جسمك نحو الأرض. حافظ على مرفقيك متجهين للخارج. أنزل نفسك حتى يلمس صدرك الأرض تقريبًا.

ادفع براحتي يديك للعودة إلى وضع البداية. مدد ذراعيك بالكامل ولكن تجنب قفل مرفقيك.

3. تمرين الضغط بقبضة قريبة



ضع يديك بالقرب من القضبان، واخفض جسمك حتى يلامس صدرك القضبان تقريبًا. يجب أن يشكل جسمك خطًا مستقيمًا من الرأس إلى الكعبين.

اثنِ مرفقيك واخفض جسمك نحو الأرض، مع إبقاء مرفقيك قريبين من جسمك. انزل إلى أدنى مستوى يمكنك الشعور بالراحة عنده.

ادفع براحتي يديك للعودة إلى وضع البداية. مدد ذراعيك بالكامل ولكن تجنب قفل مرفقيك.

4. تمرين الضغط المائل



ضع قدميك على الأرض ويديك على قضبان الضغط مرتفعة على سطح مستقر مثل المقعد.

اثنِ مرفقيك واخفض جسمك نحو الأرض، مع إبقاء مرفقيك قريبين من جسمك. انزل إلى أدنى مستوى يمكنك الشعور بالراحة عنده.

ادفع براحتي يديك للعودة إلى وضع البداية.

5. تمرين الضغط المائل



ضع قدميك على قضبان الضغط مع وضع يديك على الأرض.

اثنِ مرفقيك وانزل نفسك إلى الأرض مع الحفاظ على مرفقيك بالقرب من جسمك. انزل إلى أدنى مستوى يمكنك التحكم فيه بشكل مريح.

