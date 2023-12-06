فوائد تمارين الضغط.. تعزز صحتك وقوتك وتحافظ على وزنك

كتبت مروة محمود الياس

العيش بشكل صحى غاية الجميع، لكن من يطبقه ويسعى إليه قليل، الرياضة أحد أهم الخيارات الصحية التى يمكن أن تدخلها لحياتك، لكى تتحسن صحتك، تمرين الضغط أحد أشهر التمرينات الرياضية السهلة والبسيطة والقديمة جدا، التى يمارسها المتخصص والرياضة وغير متخصص، له فوائد صحية كثيرة لا يمكن إغفالها رغم بساطة التمرين، هذا ما وضحه تقرير نشر فى موقع livefit.

تمرين الضغط سهل وبسيط نقوم فيه بالنوم على البطن على الأرض، ثم رفع الجسم بالكامل على الكتفين مستندين على الأرض، صعودا وهبوطا فى حركات متكررة، ولهذا التمرين فوائد صحية كثيرة - وفقا للتقرير - فإنه يساعد الجسم على تعزيز صحة عضلاته كلها، لأنه تمرين جامع مانع تستفيد منه كل عضلات الجسم لأنه يصل إليها جميعا فى آن واحد، لذا فأنت تضمن به عضلات قوية صحية تتحمل الضغط والجهد الشديد تدريجيا.

يساعد هذا التمرين البسيط على تقليل نسب الدهون فى الجسم، وفى المقابل تعزيز نسب العضلات، وبالتالى حرق أعلى السعرات وانقاص صحى وسليم للوزن بشكل جيد ومتدرج، لذا فهو خيار جيد جدا لمن يريد الحفاظ على وزنه أو انقاصه، يمكنك ايضا ان تقوم بمهام اليومية على أكمل وجه دون الشعور بالتغب لأنه يعزز من قوة تحملك للجهد.

وذكر التقرير أيضا مجموعة من أبرز فوائد الالتزام بتمرين الضغط بشكل شبه يومى، فهو يعزز قوة مفاصل الجسم بالكامل، فالضغط المتزن يساعد على تعزيز قوتها، كما أنه تمرين يعزز من سلامة أوعية الجسم الدموية وبالتالى يخفض فرص الإصابة بمشكلات القلب المختلفة ويزيد من سلامته.

هذا التمرين له فاعلية شديدة على تعزيز تحمل عضلات الظهر، بشكل خاص العلوية منها، كما أنه يزيد من قوة الكتف وتحمله واستقامته، كما أنه يقوى عضلات الفخذ والساق بشكل كبير، لذا فهو يعزز عضلات الجسم العلوية بالكامل، وكذلك العضلات التى تقع الجانب السفلى، فهو أيضا خيار سليم لتقويتها.