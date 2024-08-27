‫ وزارة الزراعة تطرح بيض المائدة للمواطنين بسعر 130 جنيها للكرتونة

كتبت أسماء نصار

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ضخ السلع والمنتجات الغذائية من خلال منافذها المتنقلة، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، وعلى رأسها بيض المائدة، بسعر 130 جنيه للكرتونة.

قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، ان ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمضاعفة الانتاج وعدد منافذ بيع منتجات الهيئة للطرح للمواطنين بأسعار مخفضة للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

وأشار الفولي الى انه تم وللأسبوع الخامس علي التوالي، تسيير المنافذ المتنقلة المحملة بكراتين بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بسعر 130 جنيه، من انتاج مزارع البيض بمشروعات الإصلاح الزراعي بالمديريات المختلفة، وذلك في محافظات: البحيرة، المنوفية، كفرالشيخ، الدقهلية.

واضاف رئيس الهيئة، ان المبادرة لاقت إقبالا شديدا من قبل المواطنين و العاملين بالهيئه حتي نفاذ الكميات تم التوجيه بالاستمرار في ضخ كميات من بيض المائدة واستمرار المبادرة.