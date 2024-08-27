وزير التعليم يصل السويس للتأكد من جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

كتب محمود طه حسين

وصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم مقر ديوان عام محافظة السويس، وذلك فى إطار الجولات المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لاستعراض الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والآليات التي يتم تنفيذها لمواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين وجذب الطلاب للمدارس.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، و خالد سعداوى سكرتير عام المحافظة، وأحمد وزيري سكرتير عام مساعد، وقيادات الوزارة، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس.

وأكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصه على مواصلة الجولات بمختلف المحافظات للتأكد من جاهزية المديريات التعليمية للعام الدراسي الجديد في ظل الآليات والقرارات المنظمة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، مثمنا جهود المحافظة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية.

كما أكد الوزير أن نجاح النهوض بالعملية التعليمية يكمن في تضافر جهود كافة الأطراف بما في ذلك المعلم والطالب وولي الأمر.

ومن جهته، رحب اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي بالوزير محمد عبد اللطيف وقيادات التعليم، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للمنظومة التعليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومثمنًا حرص الوزير على بذل كافة الجهود الممكنة لمواجهة التحديات ومواصلة تحسين والارتقاء بجودة التعليم.

ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس بالمحافظة، للوقوف على الآليات والحلول التي سيتم تنفيذها بالمحافظة لمواجهة التحديات المختلفة التي تحرص الوزارة على تخطيها خلال العام الدراسي الجديد، كما سيقوم الوزير والمحافظ بتفقد مباني عدد من المدارس بالمحافظة.