اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 05:42 م
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وزير الأوقاف يبدى استعداد الوزارة تقديم برامج تدريبية للدعاة السودانيين

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 04:29 م
وزير الأوقاف يبدى استعداد الوزارة تقديم برامج تدريبية للدعاة السودانيين جانب من الإستقبال
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور أسامة حسن محمد البطحاني وزير الأوقاف والإرشاد السوداني، والدكتور محمد مصطفى الياقوتي وزير الأوقاف والإرشاد السوداني السابق، وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عُقد في القاهرة يومي 25 و 26 أغسطس برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي".

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالوزير السوداني والوزير السابق، شاكرًا قدومهما وتشريفهما ومشاركتهما في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

من جانبه أشاد الدكتور أسامة حسن محمد البطحاني وزير الأوقاف والإرشاد السوداني بالدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وبجهوده العلمية.

وأشاد وزير الأوقاف والإرشاد السوداني بأوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين، متمنيًا أن يتم العمل في إعادة إحياء المعاهد العلمية في السودان، وأن يتم إمداد وزارة الأوقاف والإرشاد بدولة السودان الشقيقة بنسخ من مصحف مصر.

وعلى الفور أبدى وزير الأوقاف استعداد وزارة الأوقاف المصرية تقديم عدد من البرامج التدريبية للدعاة السودانيين في أكاديمية الأوقاف المصرية، كما وجه بتدبير الأعداد المطلوب من مصحف مصر للسودان بشكل مبدئي.

 







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