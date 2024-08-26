اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2024 09:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الدواء تكشف توافر أدوية جديدة بالأسواق.. تفاصيل

الإثنين، 26 أغسطس 2024 09:06 م
هيئة الدواء تكشف توافر أدوية جديدة بالأسواق.. تفاصيل مؤشرات توافر كميات إضافية من الدواء
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة الدواء المصرية إنه في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي؛ تم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزها أدوية الضغط والقلب والأورام والمضادات الحيوية.

تتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:
‏Concor tab, Cetal susp, Janumet tab, Lantus, Zithromax cap, Tamsul cap, Rowachol cap.

وللاطلاع على قائمة الأدوية التي تم تعزيز كمياتها اضغط على الرابط التالي:
https://tinyurl.com/2wxw9unn

ويمكن معرفة المثائل والبدائل المتاحة لبعض الأدوية عبر الرابط التالي:
http://eservices.edaegypt.gov.eg/EDASimilars/

وقالت: إذا كان هناك أي استفسارات، يرجى التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو استخدام خدمة توافر على الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي:
https://www.edaegypt.gov.eg/ar/الخدمات/الاستفسار-عن-توافر-المستحضرات-الدوائية/
وستقوم الهيئة بالمشاركة بالتحديثات المتعلقة بجميع المستحضرات المهمة بشكل مستمر .

هيئة الدواء
هيئة الدواء

 







هيئة الدواء

الدواء المصرى

المثائل والبدائل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة