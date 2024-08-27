نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 64.63% حد أدنى للقبول بكليات الزراعة علمى

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الزراعة حيث سجل الحد الأدنى للقبول بكلية الزراعة جامعة أسيوط 265 درجة وذلك بنسبة مئوية 64.63% وهذا لطلاب شعبة علمى رياضة.
زراعة المنصورة 308
زراعة القاهرة 306
زراعة دمنهور 305.5
زراعة دمياط 302
زراعة عين شمس 300.5
زراعة الإسكندرية 300
زراعة و موارد طبيعية أسوان 299.5
زراعة الإسكندرية رياضة 296
زراعة طنطا 294.5
زراعة الزقازيق 294
زراعة الإسكندرية بسابا باشا 293.5
زراعة كفر الشيخ 291.5
زراعة القاهرة رياضة 290
زراعة المنوفية بشبين الكوم 289.5
زراعة بنها بمشتهر 289
زراعة جنوب الوادي 287.5
زراعة الفيوم 287
زراعة سوهاج 286.5
زراعة عين شمس رياضة 286
زراعة بني سويف 285.5
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 285.5
زراعة مطروح بفوكه 284.5
زراعة المنيا 283.5
زراعة أسيوط 283
زراعة الوادي الجديد 283
زراعة كفر الشيخ رياضة 270
زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 265.5
زراعة دمياط رياضة 265
زراعة الزقازيق رياضة 265
زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 265
زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 265
زراعة الفيوم رياضة 265
زراعة بنها رياضة بمشتهر 265
زراعة المنصورة رياضة 265
زراعة أسيوط/ رياضة 265
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