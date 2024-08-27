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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 64.63% حد أدنى للقبول بكليات الزراعة علمى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 11:24 ص
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 64.63% حد أدنى للقبول بكليات الزراعة علمى موقع التنسيق الإلكترونى
محمد صبحى

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كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الزراعة حيث سجل الحد الأدنى للقبول بكلية الزراعة جامعة أسيوط 265 درجة وذلك بنسبة مئوية 64.63% وهذا لطلاب شعبة علمى رياضة.

زراعة المنصورة 308
زراعة القاهرة 306

زراعة دمنهور 305.5

زراعة دمياط 302

زراعة عين شمس 300.5

زراعة الإسكندرية 300

زراعة و موارد طبيعية أسوان 299.5

زراعة الإسكندرية رياضة 296

زراعة طنطا 294.5

زراعة الزقازيق 294

زراعة الإسكندرية بسابا باشا 293.5

زراعة كفر الشيخ 291.5

زراعة القاهرة رياضة 290

زراعة المنوفية بشبين الكوم 289.5

زراعة بنها بمشتهر 289

زراعة جنوب الوادي 287.5

زراعة الفيوم 287

زراعة سوهاج 286.5

زراعة عين شمس رياضة 286

زراعة بني سويف 285.5

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 285.5

زراعة مطروح بفوكه 284.5

زراعة المنيا 283.5

زراعة أسيوط 283

زراعة الوادي الجديد 283

زراعة كفر الشيخ رياضة 270

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 265.5

زراعة دمياط رياضة 265

زراعة الزقازيق رياضة 265

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 265

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 265

زراعة الفيوم رياضة 265

زراعة بنها رياضة بمشتهر 265

زراعة المنصورة رياضة 265

زراعة أسيوط/ رياضة 265







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