نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 83.41% حد أدنى للقبول بكليات الحاسبات

ينشر" اليوم السابع" الحد الأدنى للقبول بكليات قطاع الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، والتى تقبل طلاب الشعبة العلمية "علوم ورياضة" حيث سجل الحد الأدنى للقبول هو كلية حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة بـ 342 درجة وبنسبة مئوية 83.41%
حاسبات ومعلومات قنا علوم 373.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 372
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 371.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 371
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 370.5
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 370
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 369.5
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 369
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 368.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 368
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 368
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 367.5
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 367.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 367
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 366.5
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 366
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 366
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 365.5
حاسبات ومعلومات السويس علوم 364.5
حاسبات و معلومات العريش علوم 364.5
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 364
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 363.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 363.5
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 363
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 358.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 358
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 357.5
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 357.5
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 357
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 355.1
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 354
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 353.5
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 352.5
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 352
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 351.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 350.5
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 349.5
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 349.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 348
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 348
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 346.5
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 345.5
حاسبات و معلومات العريش رياضة 345.5
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 345
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 343.5
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 343
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 342.5
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 342.5
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 342
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